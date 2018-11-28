Дэвид Немировски: «Мы играем четвертую игру на выезде, нам было очень тяжело»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги гостевого матча против казанского «Ак Барса» (1:5), отметив, что его команда уже давно на выезде и играть было тяжело.



— «Ак Барс» сегодня показал очень высокий уровень. В первую очередь в атаке. Нам было очень тяжело противостоять им, мы играем четвертую игру на выезде, видно, что наша команда не так свежа на фоне соперника. Нам было очень тяжело.



Нужно скорее забыть этот матч и скорее готовиться к следующему, — приводит слова Немировски корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Торпедо» проведет 1 декабря на своем льду против московского «Динамо». Начало игры в 16.30 мск.