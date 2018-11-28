«Динамо-Казань» на выезде проиграло красноярскому «Енисею»

Хоккеисты «Динамо-Казань» обыграли красноярский «Енисей» в матче Российской суперлиги по хоккею с мячом.

Игра проходила в Красноярске и завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.



Таким образом, после девяти игр в чемпионате России «Динамо-Казань» идет на 3-м месте в чемпионате России, имея в своем активе 19 очков. «Енисей» с 15 баллами после восьми игр занимает четвертую позицию в турнирной таблице.



В следующем матче казанцы 12 декабря сыграют дома с «Уральским трубником».

В прошлой игре хоккеисты «Динамо-Казань» обыграли иркутскую «Байкал-Энергию» со счетом 5:3.