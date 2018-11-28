Сити-менеджер Кирова считает, что ему боятся предлагать взятки

Глава администрации Кирова Илья Шульгин посетовал блогеру Илье Варламову, что ему боятся предлагать взятки.

На записи проекта Варламова БДСМ (Большая дорога с мэром) блогер спросил сити-менеджера о взятках. Тот заявил, что ему ничего не предлагают, и смущенно посмеялся.

«Я могу сказать, что поскольку я представитель новой команды, я думаю, что просто боятся это делать», — добавил Шульгин.

Он рассказал, что когда видит по телевизору сообщения о коррупционных скандалах, то испытывает чувство стыда.

«Как можно брать взятки, ходя вот по такому городу?» — спросил глава горадминистрации.

Напомним, что он также рассказал о паблике «Злой кировчанин», в котором горожане публикуют жалобы на различные проблемы Кирова.