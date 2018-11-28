Путин понял слова Костина как просьбу оставаться президентом еще 10 лет

Сегодня на форуме «Россия, вперед!» глава ВТБ Андрей Костин попросил президента РФ Владимира Путина регулярно посещать форум, который организует банк, еще 10 лет.

Глава государства пошутил, отреагировав на это заявление как на намек по поводу его президентства.

«Это вы дискутируете с вашим коллегой из Бостона?» — спросил Путин.

Таким образом президент сослался на прозвучавший ранее вопрос участника форума, задавшего ему вопрос об отставке. Американец поинтересовался у Путина, какой он видит Россию после своей отставки.

«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», — ответил Путин.