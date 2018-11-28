Около ТЦ «Столица» в Перми загорелась баня
За торговым центром «Столица» в Перми произошел пожар на одном из участков в частном секторе.
Инцидент случился днем в среду, 28 ноября. Очевидцы в соцсетях выкладывают фотографии и видео с места происшествия. В ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что загорелась баня.
Пожарные выехали на место ЧП. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время подробности и причины пожара уточняются.
Напомним, вчера в компьютерном классе пермского университета произошло возгорание. Из кампуса было эвакуировано порядка 200 студентов и сотрудников вуза.Происшествия
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