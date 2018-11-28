Эффективность властей в регионах будет оцениваться по росту инвестиций

Минэкономразвития установит для регионов KPI, по которому будет оцениваться эффективность работы местных властей. KPI введут в рамках выполнения указа президента о росте инвестиций.



«KPI будут устанавливаться для региональных властей, для них инвестиции будут одним из ключевых показателей эффективности их работы», — цитирует «Коммерсант» главу ведомства Максима Орешкина.

По его словам, министерство будет отслеживать темпы роста инвестиций и публично уведомлять о результатах.

«Эта тема обсуждалась президентом с регионами на Госсовете в Крыму, эти KPI обсуждались», — добавил Орешкин.

Напомним, заседание президиума Госсовета РФ в обновленном формате прошло в Крыму 23 ноября. Его провел президент РФ Владимир Путин.

Участников заседания впервые посадили не за один общий стол, а за семь тематических. Так, врио главы Башкирии Радий Хабиров сидел за столом «Экология» вместе с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. На другом конце зала, за столом «Демография и здравоохранение, наука, образование» сидел президент Татарстана Рустам Минниханов.

