СМИ сообщили о серьезном инциденте с российской подлодкой в Баренцевом море
В начале ноября подводная лодка «Калуга» якобы потеряла ход в Баренцевом море. По официальной версии, судно участвовало в учениях.
Однако «СевероморскLife» со ссылкой на источник пишет, что сложившаяся ситуация не была учебной, а проблемы с подлодкой были «реальными».
При этом какие проблемы были на судне в действительности, не уточняется.
Ранее ТАСС сообщало, что на Баренцевом море действительно проходили учения с дизель-электрической подлодкой «Калуга». По сценарию, ее обнаружили с помощью противолодочного Ил-38, входящего в состав дежурных сил.
Экипаж самолета передал координаты судна на региональный центр управления Северного флота, куда отправились дежурные силы ПСО и боевые корабли, выполнявшие плановые задачи боевой подготовки.
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