СМИ сообщили о серьезном инциденте с российской подлодкой в Баренцевом море

В начале ноября подводная лодка «Калуга» якобы потеряла ход в Баренцевом море. По официальной версии, судно участвовало в учениях.



Однако «СевероморскLife» со ссылкой на источник пишет, что сложившаяся ситуация не была учебной, а проблемы с подлодкой были «реальными».

При этом какие проблемы были на судне в действительности, не уточняется.

Ранее ТАСС сообщало, что на Баренцевом море действительно проходили учения с дизель-электрической подлодкой «Калуга». По сценарию, ее обнаружили с помощью противолодочного Ил-38, входящего в состав дежурных сил.

Экипаж самолета передал координаты судна на региональный центр управления Северного флота, куда отправились дежурные силы ПСО и боевые корабли, выполнявшие плановые задачи боевой подготовки.