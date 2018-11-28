Главред «Дождя» извинился перед ведущим «Россия 1» Сергеем Брилевым

Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова извинилась перед телеведущим «Россия 1» Сергеем Брилевым за сюжет о поездке стрингера телеканала Полины Чиркаевой к его дому в Лондоне.

«Мы хотим извиниться перед Сергеем Брилевым и перед нашими зрителями. Конечно, мы не должны были давать в эфир рассказ Чиркаевой, которая фактически обвинила его в преступлении без каких-либо подтверждений», — написала Перепелова на своей странице в Facebook.



Ранее стрингер «Дождя» рассказала в переписке с коллегами, что Сергей Брилев и его жена Ирина заплатили ей за отказ от съемок их квартиры в Лондоне.

Напомним, «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального заявил, что Брилев и его супруга Ирина являются подданными Великобритании. В расследовании также говорится, что у Ирины имеется квартира в Лондоне, купленная в 2016 году за 700 тыс. фунтов стерлингов. Сама Брилева эту информацию отрицает.