Главред «Дождя» извинился перед ведущим «Россия 1» Сергеем Брилевым
Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова извинилась перед телеведущим «Россия 1» Сергеем Брилевым за сюжет о поездке стрингера телеканала Полины Чиркаевой к его дому в Лондоне.
«Мы хотим извиниться перед Сергеем Брилевым и перед нашими зрителями. Конечно, мы не должны были давать в эфир рассказ Чиркаевой, которая фактически обвинила его в преступлении без каких-либо подтверждений», — написала Перепелова на своей странице в Facebook.
Ранее стрингер «Дождя» рассказала в переписке с коллегами, что Сергей Брилев и его жена Ирина заплатили ей за отказ от съемок их квартиры в Лондоне.
Напомним, «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального заявил, что Брилев и его супруга Ирина являются подданными Великобритании. В расследовании также говорится, что у Ирины имеется квартира в Лондоне, купленная в 2016 году за 700 тыс. фунтов стерлингов. Сама Брилева эту информацию отрицает.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым