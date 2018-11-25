Жена Брилева опровергла информацию о получении британского гражданства

Жена телеведущего Сергея Брилева Ирина опровергла информацию о получении британского гражданства.

«Никакого гражданства Великобритании у меня нет в помине. Там [в расследовании ФБК] были представлены документы, с которых были сделаны скриншоты, со времен работы нашей с мужем в Великобритании, это было давным-давно», — сказала она.

Брилева отметила, что они не покупали недвижимость в Британии, пишет «Дождь».

«Нет, это неправда. А зачем я вас буду обманывать?» — подчеркнула жена телеведущего.

Ранее «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального заявил, что Брилев является подданным Великобритании.



Сотрудники ФБК нашли Сергея Брилева и его жену в списках лиц, имеющих право голоса в Великобритании. Супруги были внесены в список в 2001 году. Согласно британскому законодательству, голосовать могут только подданные Великобритании или же постоянно проживающие в Великобритании граждане стран ЕС и Британского содружества.