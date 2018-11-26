Брилевы заплатили стрингеру «Дождя» за отказ от съемок их лондонской квартиры

Стрингер телеканала «Дождь» рассказала в переписке с коллегами, что телеведущий «России 1» Сергей Брилев и его жена Ирина заплатили ей за отказ от съемок их квартиры в Лондоне.

Телеканал «Дождь» нашел лондонскую квартиру Брилевых, которая, предположительно, фигурирует в расследовании ФБК. По словам журналистов, один из жителей дома узнал в телеведущем своего соседа.



Когда стрингер телеканала пришла к дому для съемок, она встретила Брилевых, с которыми у нее произошел «не самый радужный разговор». В переписке с сотрудником «Дождя» стрингер сообщила, что Брилевы заплатили ей 250 фунтов стерлингов за отказ от материала.



Ранее «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального заявил, что Брилев и его супруга Ирина являются подданными Великобритании. В расследовании также говорится, что у Ирины имеется квартира в Лондоне, купленная в 2016 году за 700 тыс. фунтов стерлингов. Сама Брилева эту информацию отрицает.