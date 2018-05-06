СМИ: казанский «Радиоприбор» и другие структуры Ростеха проспонсировали Центральное казачье управление

Казанский завод «Радиоприбор» и другие структуры Ростеха в 2017 проспонсировали «Центральное казачье войско», которое накануне участвовало в разгоне протестующих в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Чудеса OSINT.

Всего была заключено пять спонсорских контрактов. Так, «Радиоприбор» выделил 1,7 млн рублей, «Рязанский приборный завод» — 2,1 млн рублей, «Электроавтоматика» — 600 тыс. рублей.

В мае 2017 года 100% акций казанского завода «Радиоприбор» продали за 110 млн рублей.