Олег Знарок снова будет работать в сборной России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок станет главным консультантом нынешнего штаба российской команды, сообщает «Коммерсантъ».

В этом качестве он будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов. Ожидается, что официально о новом назначении Знарка будет объявлено сразу после торжественной церемонии в Кремле.

Президент России Владимир Путин наградит орденами Дружбы ряд функционеров и тренеров за подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде-2018. Среди них — первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и Знарок.

«Тренерский опыт Знарка, полученный во время работы в КХЛ и на крупнейших международных турнирах, поможет молодым игрокам и тренерам в подготовке, адаптации в сборных, будет способствовать их выходу на новый уровень», — сообщил Ротенберг, комментируя информацию о назначении.



Напомним, что Знарок возглавлял сборную с 2014 по 2018 годы и выиграл с командой золотые медали чемпионата мира 2014 года в Минске и Олимпиаду 2018 года в Пченхчане.