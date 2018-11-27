ЦИК завтра собирается передать мандат депутата Госдумы Александра Сидякина Борису Менделевичу
Центральная избирательная комиссия России планирует оформить передачу мандата ушедшего из Госдумы члена «Единой России»Александра Сидякина Борису Менделевичу.
Заседание пройдет завтра, 28 ноября, пишет ТАСС.
Напомним, 24 октября экс-депутат официально был назначен руководителем администрации врио главы Башкирии Радия Хабирова. Впервые информация об этом появилась 18 октября.
По слухам, место Сидякина в Госдуме может занять Борис Менделевич.
Подробнее читайте в материале «Реального времени».
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