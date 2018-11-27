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ЦИК завтра собирается передать мандат депутата Госдумы Александра Сидякина Борису Менделевичу

20:28, 27.11.2018
ЦИК завтра собирается передать мандат депутата Госдумы Александра Сидякина Борису Менделевичу
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центральная избирательная комиссия России планирует оформить передачу мандата ушедшего из Госдумы члена «Единой России»Александра Сидякина Борису Менделевичу.

Заседание пройдет завтра, 28 ноября, пишет ТАСС.

Напомним, 24 октября экс-депутат официально был назначен руководителем администрации врио главы Башкирии Радия Хабирова. Впервые информация об этом появилась 18 октября.

По слухам, место Сидякина в Госдуме может занять Борис Менделевич.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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