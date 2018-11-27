Россиянина, устроившего подрыв автобуса «Боруссии», приговорили к 14 годам тюрьмы

Фото: скриншот

Суд присяжных в немецком Дортмунде приговорил россиянина Сергея Венергольда к 14 годам лишения свободы за подрыв клубного автобуса ФК «Боруссия».

Он был признан виновным в покушении на убийство 28 человек, пишет ТАСС.

Инцидент произошел 11 апреля 2017 года. Россиянин изготовил взрывчатку, с помощью которой подорвал автобус «Боруссии». В этот момент представители футбольного клуба следовали на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. В результате инцидента ранения получили игрок немецкого клуба Марк Бартра и один сотрудник правоохранительных органов.



Ранее немецкая прокуратура потребовала пожизненного срока для Венергольда.

Россиянин полностью признал вину и объяснил свой поступок желанием заработать. Перед взрывом он приобрел акции «Боруссии» на общую сумму 78 тыс. евро. Венергольд надеялся, что после инцидента сможет получить выгоду на разнице курса бумаг в случае смерти игроков.