Россиянину грозит пожизненный срок за подрыв автобуса дортмундской «Боруссии»

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Немецкая прокуратура потребовала пожизненного срока для россиянина Сергея Венергольда по обвинению в нападении на автобус дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает The Local.

Венергольду предъявлено обвинение в изготовлении самодельной взрывчатки и подрыве возле автобуса «Боруссии». В этот момент представители футбольного клуба следовали на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. В результате инцидента ранения получили игрок немецкого клуба Марк Бартра и один сотрудник правоохранительных органов.

Россиянин полностью признал вину и объяснил свой поступок желанием заработать. Ранее, перед взрывом, Венергольд приобрел акции «Боруссии» на общую сумму 78 тыс. евро. Он надеялся, что после инцидента сможет получить выгоду на разнице курса бумаг в случае смерти игроков.

Обвинение россиянину могут вынести уже на следующей неделе.