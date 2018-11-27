Генпрокуратуру просят проверить призыв депутата заменить тело Ленина копией

Исполнительный секретарь центрального комитета партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович направил обращение генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить предложение депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова заменить тело Владимира Ленина копией.



«Мы требуем привлечь Петрова к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, поскольку сторонники В.И. Ленина исповедуют марксистско-ленинскую идеологию, а также привлечь этого деятеля за разжигание социальной розни», — передает RT со ссылкой на Малинковича.

По его словам, предложение изъять тело Ленина из мавзолея провоцирует столкновения между сторонниками сохранения тела Ильича в усыпальнице и антикоммунистами.

Малинкович выразил надежду, что имущество Петрова в случае его ареста и суда над ним будет конфисковано и пойдет на социальные нужды населения.

Ранее сообщалось, что большинство россиян высказались против сноса памятников Владимиру Ленину в России. Лишь 4% респондентов заявили о необходимости сноса памятников.