«Зенит» проиграл «Факелу» в рамках клубного чемпионата мира по по волейболу

Казанский «Зенит» проиграл «Факелу» из Нового Уренгоя в стартовом матче клубного чемпионата мира по по волейболу.

Игра прошла в польском Плоцке и закончилась со счетом 2:3 (23:25, 28:26, 25:21, 22:25, 11:15) в пользу «Факела».

Посл игры казанский клуб занимает третью строчку в группе A.

Ранее «Зенит» обыграл «Франкфурт». Сегодня команда сыграет против «Лубе Чивитанова» на КЧМ. Начало матча — 19,30 (мск).