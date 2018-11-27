«Зенит» проиграл «Факелу» в рамках клубного чемпионата мира по по волейболу
Казанский «Зенит» проиграл «Факелу» из Нового Уренгоя в стартовом матче клубного чемпионата мира по по волейболу.
Игра прошла в польском Плоцке и закончилась со счетом 2:3 (23:25, 28:26, 25:21, 22:25, 11:15) в пользу «Факела».
Посл игры казанский клуб занимает третью строчку в группе A.
Ранее «Зенит» обыграл «Франкфурт». Сегодня команда сыграет против «Лубе Чивитанова» на КЧМ. Начало матча — 19,30 (мск).СпортВолейбол Татарстан
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