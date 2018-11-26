На одном из украинских кораблей, нарушивших границу РФ, находились сотрудники СБУ

Фото: commons.wikimedia.org / Адміністрація Президента України

На одном из задержанных в Черном море украинских судов находились два сотрудника службы безопасности Украины.

«На одном из судов было два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом», — рассказал заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации.

Всего экипаж трех кораблей ВМС Украины, задержанных в Черном море, составляет 24 человека, пишет «РИА Новости».

Накануне три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить суда и моряков.

Позже украинский лидер объявил, что военное положение в стране вводится сроком не на 60 дней, а на 30. Это делается для того, чтобы не помешать подготовке к президентским выборам 31 марта 2019 года.