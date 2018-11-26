Роскомнадзор рассмотрит дело в отношении Google 11 декабря

Роскомнадзор рассмотрит административное дело в отношении Google с участием представителей компании 11 декабря.

По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, представитель Google в понедельник также присутствовал при составлении протокола.



«Представитель дал свое возражение к протоколу. К сожалению, мы не увидели для себя каких-то аргументов, чтобы не накладывать штраф. Надеюсь, что 11 декабря, коллеги более внятную позицию нам дадут», — цитирует его «РИА Новости».



Напомним, Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбуждено административное дело в отношении компании Google, так как она не подключена к федеральной государственной информационной системе, которая содержит перечень запрещенных ресурсов.

Отмечается, что для юридических лиц в этом случае предусмотрен штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.