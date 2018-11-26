Роскомнадзор возбудил административное дело против Google

Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбуждено административное дело в отношении компании Google.

В ведомстве напомнили, что, согласно законодательству России, операторы поисковых систем должны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией.

Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, которая содержит перечень запрещенных ресурсов.



«Роскомнадзор установил, что компания Google, LLC не подключена к федеральной государственной информационной системе», — говорится в сообщении ведомства.



Отмечается, что для юридических лиц в этом случае предусмотрен штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года.



В конце октября сообщалось, что Роскомнадзор оштрафует Google на сумму до 700 тысяч рублей за то, что поисковик не подключился к федеральной государственной информационной системе. Тогда замглавы ведомства Вадим Субботин заявил, что окончательное решение о штрафе может принять суд.