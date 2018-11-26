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В Казани для четырех автобусов перенесут остановку у станции метро «Яшьлек»

19:57, 26.11.2018
В Казани для четырех автобусов перенесут остановку у станции метро «Яшьлек»
Фото: realnoevremya.ru / Антон Журавлев

В Казани 1 декабря отменят остановку у станции метро «Яшьлек» на улице Декабристов для автобусных маршрутов №22, 36, 44 и 47.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, автобусы будут останавливаться возле дома №8 по ул. Волгоградской (остановка «Ул. Волгоградская»).

Отмечается, что нововведения помогут разгрузить остановку «Станция метро «Яшьлек», через которую на сегодня проезжают 15 автобусов.

Напомним, то в Казани с 1 ноября прекратили движение шесть сезонных маршрутов общественного транспорта, которые вводились на лето.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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