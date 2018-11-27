Новости общества

06:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане временами ожидается небольшой снег и до -8

05:31, 27.11.2018
Сегодня в Татарстане временами ожидается небольшой снег и до -8
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 27 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -3 до -8 градусов. В Казани днем ожидается от -3°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -8°С.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты