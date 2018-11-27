Сегодня в Татарстане временами ожидается небольшой снег и до -8

Во вторник, 27 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -3 до -8 градусов. В Казани днем ожидается от -3°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -8°С.