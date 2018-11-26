Украинский банк выиграл иск на $1,3 млрд против России

Арбитражный суд в Париже удовлетворил иск украинского «Ощадбанка» против России о взыскании ущерба в размере $1,3 млрд из-за потери активов в Крыму.

Также в пользу банка взыщут проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

«После получения в установленном порядке решения арбитража «Ощадбанк» начнет принимать все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств с Российской Федерации. Банк будет активно добиваться выполнения арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире», — говорится в сообщении банка.

Напомним, в мае этого года Международный арбитражный суд в Гааге постановил взыскать с России около $159 млн по иску украинских компаний, которые лишились имущества в Крыму после присоединения полуострова к РФ.