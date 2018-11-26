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Удальцов подал иск к Путину и Медведеву на 1 миллион рублей из-за пенсионной реформы

16:50, 26.11.2018
Удальцов подал иск к Путину и Медведеву на 1 миллион рублей из-за пенсионной реформы
Фото: ru.wikipedia.org / Vitaly Ragulin

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов подал иск в Тверской суд Москвы о взыскании морального вреда с президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в связи с повышением пенсионного возраста.

Сумму иска он объяснил тем, что из-за пенсионной реформы каждый россиянин потерял около 1 млн рублей.

«Желательно, чтобы эти иски сейчас подавались массово. Это будет сигналом для нашей властной системы», — цитирует Удальцова «МБХ медиа».

Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин подписал закон, поэтапно увеличивающий возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а для мужчин до 65 лет.

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