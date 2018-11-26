Fitch подтвердило рейтинги трех госбанков РФ с «позитивным» прогнозом

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта Сбербанка и «Внешэкономбанка» (ВЭБ) в российской и иностранной валюте на уровне «BBB-». Рейтинг «Газпромбанка» подтвержден на уровне «BB+». Прогнозы по всем рейтингам — «позитивные», сообщает агентство.

Подтверждение рейтингов отражает мнение аналитиков об очень высокой готовности российских властей предоставить этим банкам поддержку в случае необходимости. В случае с ВЭБом Fitch также ожидает, что банк получит «достаточную и своевременную» поддержку от государства в краткосрочно-среднесрочной перспективе, «чтобы усилить устойчивость и обеспечить способность банка обслуживать свои обязательства перед кредиторами».

Агентство отмечает, что с 2015 года банк уже получил от государства около 1,1 трлн рублей. До конца этого года ВЭБ ожидает поступления взноса в капитал в размере 20 млрд рублей, плюс 300 млрд нового капитала в 2019—2021 годах. Это «должно быть достаточным для покрытия остающихся проблемных кредитов и осуществления выплат по внешнему долгу в среднесрочной перспективе», пишет Fitch.