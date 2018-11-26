Пермь попала в десятку самых курящих городов России

Пермь вошла в десятку самых курящих городов России. Рейтинг был подготовлен по итогам социологического опроса агентства Zoom Market.

Общая выборка составила 2,6 тысячи интервью. Респондентам в возрасте от 23 до 76 лет задавали три вопроса: курят ли члены их семьи, курят ли они сами и имели ли они вредную привычку ранее?

В итоге на первом месте оказался Брянск, на втором — Москва, на третьем — Краснодар. Пермь оказалась на девятой строчке рейтинга. Самыми некурящими городами признаны Новосибирск, Омск и Казань.

Напомним, ранее Пермь оказалась на 46-м месте в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами.