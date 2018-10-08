Пермь оказалась на 46-м месте в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами

Пермь попала на 46 место в рейтинге российских городов с самыми высокими зарплатами. Исследование по итогам первых шести месяцев этого года провело агентство международной информации РИА Новости.

По информации издания, при создании рейтинга было рассчитано соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. Значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза.

Средняя зарплата в Перми составляет 38 тысяч рублей (2,03). Кроме того, на первом месте находится Южно-Сахалинск с показателем в 81,7 тысяч рублей (3,58), далее следуют Салехард — 90,54 тысячи рублей (3,55) и Сургут – 72,2 тысяч рублей (3,20).

Напомним, средний доход работающих пенсионеров в России оценили в 45 тысяч рублей.