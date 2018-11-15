Челны вошли в тройку городов с лучшими дорогами

Тюмень, Набережные Челны и Москва возглавили рейтинг российских городов с лучшим дорожным покрытием.



Тюмень стала абсолютным лидером рейтинга 2018 года с средним баллом 4,25. 40% участников исследования назвали дороги города «отличными», 47% оценили их состояние как «хорошее».

«На втором месте — Набережные Челны: качество дорог в родном городе жители оценили на 3,75 балла. Таким образом, два города-пятисоттысячника обогнали Москву. Средний балл за состояние дорог в столице — 3,57. Санкт-Петербург не вошел даже в первую десятку, занимая лишь 13 строку рейтинга с 3,08 балла», — передает «РИА Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

Казань заняла в рейтинге восьмую строчку, заработав 3,27 балла. В десятку городов с хорошими дорогами также попали Кемерово (3,50), Новокузнецк (3,48), Краснодар (3,36), Воронеж (3,28), Тольятти (3,22) и Пенза (3,13).

Антилидером стал Владивосток — 2,45 балла.

Ранее сообщалось, что на реализацию в Татарстане нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году из федерального бюджета выделят 2,6 млрд рублей.