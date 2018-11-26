Зинэтула Билялетдинов: «На сегодняшний матч заявим Максима Марушева»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов перед матчем против «Нефтехимика» рассказал о переменах в составе.

— У них и в прошлом году хорошая команда была, и в этом. Они хорошо работают, играют достаточно агрессивно. Поэтому мы готовимся к этому матчу.

— У «Нефтехимика» сильно выделяется первое звено с финской тройкой нападения.

— Хорошее звено, много забивают. Поэтому надо будет внимательно к ним подойти и внимательно сыграть против них.

— Сегодня в раскатке участвовал Максим Марушев. Почему решили привлечь его в основную команду?

— Мы давно хотели его привлечь, сейчас просто есть возможность посмотреть, хотя бы дать шанс ему немного побыть здесь. А потом посмотрим.

— Он будет заявлен сегодня как лимитчик?

— Да, — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что «Ак Барс» сыграет сегодня с «Нефтехимиком» на «Татнефть-арене» в 19.00 мск.