Банки обяжут подтверждать доход заемщиков при выдаче небольших кредитов

С октября 2019 года российские банки при выдаче кредитов на сумму более 10 тыс. рублей должны будут принимать во внимание долговую нагрузку на заемщиков. Для этого они будут оценивать размер дохода и обязательств клиентов. Причем сведения о доходе необходимо будет подтверждать, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Банка России.

Сейчас подтверждение дохода требуется только при выдаче крупных кредитов. Ужесточение правил должно снизить закредитованность населения, говорят в ЦБ. Одновременно это может увеличить сроки рассмотрения заявок, а также расходы банков. Эксперты считают, что дополнительные издержки кредитные организации могут перенести в стоимость кредитов.

За год, с ноября 2017 года по ноябрь нынешнего, общая задолженность россиян перед банками выросла на 22% — до 14,4 трлн рублей. ЦБ ранее предпринимал другие действия, чтобы не допустить образования пузыря в розничном кредитовании. В частности, в этом году он увеличил коэффициенты риска по необеспеченным потребительским ссудам, в результате чего банкам пришлось формировать по ним больше резервов.