Миодраг Божович: «Там был чистый пенальти»

Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович прокомментировал итог встречи с московским «Спартаком», которую самарцы проиграли со счетом 1:3. При счете 0:1 (вели самарские футболисты) главный судья не зафиксировал игру рукой в штрафной спартаковца Зе Луиша.

— Игра получилась интересная. И у нас, и у соперника было много моментов. К сожалению, мы пропустили два быстрых гола, когда раскрылись. К «Спартаку» всегда тяжело готовиться. Тем более, что здесь произошла тренерская перестановка, произошли перемены. Сегодня у соперника мог выйти на поле кто угодно. В «Спартаке» большая ротация игроков.

— Как прокомментируете спорный момент с неназначенным пенальти?

— Там был чистый пенальти, тут даже не о чем спорить.