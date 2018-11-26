Наставник «Автодора» Душан Алимпиевич: «ВЭФ явно показал больше энергии»

Саратовский «Автодор» уступил в домашнем матче чемпионата Единой Лиги ВТБ латвийскому ВЭФу — 83:85.

Главный тренер саратовского клуба Душан Алимпиевич прокомментировал исход поединка:



— ВЭФ явно показал больше энергии. Они были более сосредоточены и мотивированы на победу. Я был очень удивлен ситуацией в нашей команде. Нам необходимы по-настоящему жесткие перемены, но для этого нужно время. Невозможно понять и принять, как кто-то из нас мог иметь меньше энергии, играя дома, чем баскетболисты команды гостей. Мы должны все поменять в отношении. Теперь у нас будет две недели, и нужно использовать эту паузу для того, чтобы улучшить себя. Еще раз хочу поблагодарить зрителей и болельщиков за поддержку, особенно в ключевые моменты матча. Конечно, я должен извиниться перед ними, потому что сегодня мы не оправдали их ожиданий. Промах при последнем броске — всего лишь часть игры. Иногда ты забиваешь, иногда нет. Это баскетбол. У Голдена была хорошая возможность для открытого трехочкового, но он, к сожалению, промахнулся. На самом деле проблема заключалась не в самом последнем броске, а во всем, что было до него, — считает наставник.