Возле Храма всех религий в Казани появились парковка и остановка общественного транспорта
В Казани завершилось благоустройство территории возле Храма всех религий. Возле объекта появилась остановка общественного транспорта и парковка.
В ходе работ на этом участке дороги разделили транспортные потоки с возможностью заезда на парковку, обустроили остановочную площадку («Переправа»), установили светофоры, организовали пешеходные переходы, тротуары и уличное освещение, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Отмечается, что количество посетителей Храма варьируется от 50—100 человек до 1—2 тыс. человек в день.
Напомним, в общественном фонде «Культурно-просветительский центр Ильдара Ханова» задумали масштабную реконструкцию Храма всех религий.
В планах отремонтировать и достроить комплекс, благоустроить набережную, построить пристань с отелем-теплоходом, разбить парк с домом-музеем знаменитого художника, возвести банкетный зал на 400 человек, а за железной дорогой — центр реабилитации для больных наркоманией и алкоголизмом. Подробно — в материале «Реального времени».ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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