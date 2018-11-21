Возле Храма всех религий в Казани появились парковка и остановка общественного транспорта

В Казани завершилось благоустройство территории возле Храма всех религий. Возле объекта появилась остановка общественного транспорта и парковка.



В ходе работ на этом участке дороги разделили транспортные потоки с возможностью заезда на парковку, обустроили остановочную площадку («Переправа»), установили светофоры, организовали пешеходные переходы, тротуары и уличное освещение, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Отмечается, что количество посетителей Храма варьируется от 50—100 человек до 1—2 тыс. человек в день.

Напомним, в общественном фонде «Культурно-просветительский центр Ильдара Ханова» задумали масштабную реконструкцию Храма всех религий.

В планах отремонтировать и достроить комплекс, благоустроить набережную, построить пристань с отелем-теплоходом, разбить парк с домом-музеем знаменитого художника, возвести банкетный зал на 400 человек, а за железной дорогой — центр реабилитации для больных наркоманией и алкоголизмом. Подробно — в материале «Реального времени».