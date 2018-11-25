В центре Перми эвакуировали жителей многоэтажного дома, где произошел хлопок газа

В центре Перми эвакуировали девятиэтажный жилой дом, где произошел хлопок газового баллончика.

Инцидент случился в воскресенье утром, 25 ноября. Спасателям поступило сообщение о запахе дыма в одной из квартир девятиэтажного кирпичного дома в Свердловском районе города, расположенного на улице Клары Цеткин, 19.

По прибытию пожарно-спасательные подразделения установили, что в одной из квартир разрушено остекление в комнате. Кроме того, имеются повреждения межкомнатных перегородок в одной из квартир.

В результате хлопка пострадавших нет. На место происшествия оперативно выехали начальник ГУМЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев, глава города Дмитрий Самойлов и директор ГКУ «Гражданская защита» Перми Александр Стяжкин.



Из дома были эвакуированы 100 человек, из которых 10 детей. Для обогрева им были предоставлены помещения расположенного рядом спортивного комплекса.

Аварийной бригадой было проверено газовое оборудование в доме, неисправностей не выявлено. Внутри квартиры специалисты обнаружены следы копоти, паяльник, зарядное устройство. При этом хозяев на момент хлопка дома не было.

«Хлопок газового баллончика емкость 500 мл произошел в квартире на третьем этаже здания. На месте работали 23 единицы, 83 человека спасателей. Повреждений несущих стен в доме не выявлено. Жильцы вернулись к себе в квартиры», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Игорь Хлебников.

Напомним, ранее при проведении технической проверки кислородной магистрали в уфимской больнице №21 произошел хлопок.