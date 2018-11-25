Минниханов по приглашению наследного принца Абу-Даби посетил этап Гран-при «Формулы-1»

Президент Татарстан Рустам Минниханов сегодня совершил поездку в Абу-Даби, где по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна стал одним из почетных гостей Гран-при «Формулы-1».

Также среди почетных гостей был глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает пресс-служба президента РТ.

На Гран-при Минниханов провел рабочие беседы с наследным принцем Абу-Даби, наследным принцем эмирата Дубай шейхом Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом, а также с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.