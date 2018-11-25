Дмитрий Черышев: «Получился трудный матч с хорошим соперником»

ФК «Нижний Новгород» обыграл лидера первенства ФНЛ «Томь» со счетом 2:1.



Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал исход поединка:



— В первую очередь хочется поздравить всех с победой и поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Получился трудный для нас матч с хорошим соперником. В первом тайме мы совершили ряд ошибок, теряли мяч в середине поля, и гости забили гол. Хорошо, что не пропустили еще — моменты у томичей были. Мы контролировали мяч, старались делать проникающие передачи, но соперник компактно действовал в обороне и довольно остро контратаковал.



В перерыве пришлось встряхнуть команду. И во втором тайме мы стали нагнетать обстановку у ворот «Томи», начали делать хорошие доставки мяча в штрафную, одна из которых привела к забитому голу. А затем за счет самоотдачи и огромного желания нам удалось вырвать победу. Конечно, хотелось бы с первых минут играть так, как мы действовали в концовке матча. Так что, нам есть над чем работать на зимних сборах, — сказал наставник.