Вячеслав Быков: «Я назвал Овечкина «электростанцией на льду»

Бывший тренер сборной России и член «золотого дуэта» с Захаркиным в уфимском «Салавате Юлаеве» Вячеслав Быков поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.



«Я живу в Швейцарии, на днях ходил на матч «Фрибурга». Там в ложе по телевизору показывали НХЛ и крутили именно нарезку голов Овечкина, рассказывали о его рекордах. Это приятно, что люди за границей смотрят. Александр Великий — афиша нашего хоккея в мире, как у канадцев был Уэйн Гретцки, а теперь — Сидни Кросби и Коннор Макдэвид.



После одного из матчей сборной России я назвал Овечкина «электростанцией на льду». Считаю, это удачное сравнение. Так ведь и есть! Александр все выдает энергию, электричество, мощность, результат. И тепло для партнеров, болельщиков», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.