Уфимский «Салават Юлаев» открывает очередную домашнюю серию

Уфимский «Салават Юлаев» открывает очередную домашнюю серию в 11-м чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В воскресенье, 25 ноября, уфимцы примут минское «Динамо».

В предыдущем матче в Новосибирске подопечные Николая Цулыгина уступили с минимальным счетом 0:1. Минчане, несмотря на смену тренера, в двух последних поединках потерпели два крупных поражения — от китайского «Куньлуня» 1:4 и от «Адмирала» во Владивостоке — 1:5.

Два месяца назад в очном матче текущего сезона уфимцы обыграли бело-голубых в Минске со счетом 3:1.



Матч на «Уфа Арене» стартует в 14.30 мск.

