«Уфа» победила «Спартак» со счетом 2:0
«Уфа» обыграла дома московский «Спартак». Матч 14-го тура российской Премьер-лиги закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Голы забили Дмитрий Сысуев и Ловро Бизяк.
Уфимцы с 14 очками располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее «Уфа» уступила «Крыльям Советов» со счетом 1:2 в пользу гостей. В следующем туре РПЛ команда сыграет на выезде с «Оренбургом».СпортФутбол Башкортостан
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