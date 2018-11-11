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«Уфа» победила «Спартак» со счетом 2:0

15:51, 11.11.2018
«Уфа» победила «Спартак» со счетом 2:0
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» обыграла дома московский «Спартак». Матч 14-го тура российской Премьер-лиги закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Голы забили Дмитрий Сысуев и Ловро Бизяк.

Уфимцы с 14 очками располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Уфа» уступила «Крыльям Советов» со счетом 1:2 в пользу гостей. В следующем туре РПЛ команда сыграет на выезде с «Оренбургом».

СпортФутбол Башкортостан
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