В Казани на Горьковском шоссе зафиксировали самую длинную пробку за последнюю неделю
В Казани зафиксировали самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».
Затор наблюдается на Горьковском шоссе, от железнодорожного моста до улицы Болотникова. Длина пробки составляет 3.9 км.
Напомним, что накануне вечером в Казани зафиксировали 8-балльные пробки.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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