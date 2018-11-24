В Казани на Горьковском шоссе зафиксировали самую длинную пробку за последнюю неделю

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В Казани зафиксировали самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Затор наблюдается на Горьковском шоссе, от железнодорожного моста до улицы Болотникова. Длина пробки составляет 3.9 км.



Напомним, что накануне вечером в Казани зафиксировали 8-балльные пробки.