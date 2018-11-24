Рогозин пообещал проверить, были ли американцы на Луне

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поощеал проверить, были ли американцы на Луне.

«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были <…> Они говорят, что были, мы проверим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее Рогозин заявил, что Россия в рамках своей лунной программы планирует изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров.