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Промышленность

СМИ сообщили о формировании «креста смерти» на нефтяном рынке США

12:22, 24.11.2018
СМИ сообщили о формировании «креста смерти» на нефтяном рынке США
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Bloomberg сообщило о «кресте смерти» на американском нефтяном рынке

По данным агенства, впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на нефть WTI снизился ниже аналогичного значения за 200 дней. В результате на графике при изображении двух цен получилось пересечение, которое и называется «крестом смерти».

Ранее эксперт заявил, что до нового года мы увидим цену на нефть в $50 за баррель.

Подробности анализа ситуации и прогноз на будущий год — в нашем материале.

ПромышленностьНефть
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