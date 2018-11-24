СМИ сообщили о формировании «креста смерти» на нефтяном рынке США
Bloomberg сообщило о «кресте смерти» на американском нефтяном рынке
По данным агенства, впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на нефть WTI снизился ниже аналогичного значения за 200 дней. В результате на графике при изображении двух цен получилось пересечение, которое и называется «крестом смерти».
Ранее эксперт заявил, что до нового года мы увидим цену на нефть в $50 за баррель.
Подробности анализа ситуации и прогноз на будущий год — в нашем материале.ПромышленностьНефть
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