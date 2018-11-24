Изнасилование девушки-дознавателя полицейскими в Уфе прокомментировала адвокат пострадавшей

Адвокат пострадавшей девушки-дознавателя прокомментировала групповое изнасилование в Уфе.

По словам защитника потерпевшей, «им ничего не надо ни от кого». Также она добавила журналистам ГТРК «Башкортостан» в телефонном разговоре, что «люди сидят – это самое главное», после чего повесила трубку. От дальнейших комментариев адвокат отказалась.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.

Ранее СМИ сообщили об алиби у обвиняемых. Следком назвал данную информацию «способом защиты от обвинений».