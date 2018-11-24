«Уфимец» рагромил «Нефтехимик» с разницей в 40 очков

БК «Уфимец» разгромил с разницей в 40 очков тобольский «Нефтехимик» во втором матче домашнего тура Суперлиги второго дивизиона. Итог поединка — 104:64.

В отличие от первого поединка, «Уфимец» перехватил инициативу уже с первых минут, благодаря чему уже первую четверть завершил с солидным преимуществом – 39:11.

«Мы побежали со стартовым свистком, хорошо двигали мяч, поэтому и сделали хороший задел в начале игры, хотя во второй четверти немного сбавили темп» – прокомментировал игру защитник «Уфимца» Борис Назмутдинов.

На большой перерыв «Уфимец» ушел с отрывом в 27 очков – 57:30. В оставшееся время команда продолжила атаковать и увеличила отрыв к финальному свистку.

С магнитогорским «Динамо» «Уфимец» встретится также дома 26 и 27 ноября, магнитогорцы находятся на втором месте вслед а уфимцами.





