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В Белоруссии запретили анонимные комментарии в интернете

08:56, 24.11.2018
В Белоруссии запретили анонимные комментарии в интернете
Фото: realnoevremya.ru

В Белоруссии приняли поправки к закону о СМИ, согласно которым при попытке оставить комментарий на сайте нужно будет предоставить свой номер телефона.

«Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код», — сказал министр информации страны Александр Карлюкевич

По его словам, никто не мешает человеку высказывать свою точку зрения, однако все должно быть в рамках закона, передает «Лента.ру» со ссылкой на TUT.BY.

Поправки вступят в силу с 1 декабря 2018 года.

6 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.

ТехнологииТелекоммуникации
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