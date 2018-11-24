В Белоруссии запретили анонимные комментарии в интернете

В Белоруссии приняли поправки к закону о СМИ, согласно которым при попытке оставить комментарий на сайте нужно будет предоставить свой номер телефона.

«Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код», — сказал министр информации страны Александр Карлюкевич



По его словам, никто не мешает человеку высказывать свою точку зрения, однако все должно быть в рамках закона, передает «Лента.ру» со ссылкой на TUT.BY.

Поправки вступят в силу с 1 декабря 2018 года.

6 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.