Правительство РФ ввело запрет на анонимное пользование мессенджерами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Оно вступит в силу спустя 180 дней после официальной публикации.

Согласно документу, мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера у мобильных операторов. У тех будет 20 минут на то, чтобы подтвердить личность человека. Если этого не произойдет, то идентификация будет считаться не пройденной. Таким пользователям нельзя будет посылать сообщения.

Кроме того, если пользователь, уже прошедший проверку, сменит номер телефона, то он будет должен повторно пройти идентификацию.



Ранее Россия вошла в число худших стран по уровню свободы в интернете и заняла 53-е место в ежегодном рейтинге неправительственной организации Freedom House.

Каждой стране выставляется оценка от 0 (лучший результат) до 100 (худший результат) баллов. Россия набрала в рейтинге 67 баллов по сравнению с прошлогодними 66. Среди факторов ухудшения позиций — принятие закона «о СМИ-иноагентах», вступление в силу «пакета Яровой» и другие факторы.