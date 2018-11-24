Российский беспилотный автомобиль проехал от Санкт-Петербурга до Казани

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Российский беспилотный автомобиль, разработанный НПО «СтарЛайн» от Санкт-Петербурга до Казани. Машина преодолела 2,5 тыс. км за десять дней.

Как передает пресс-служба компании, при движении по трассе автомобиль разгонялся до 80 км/ч. Для безопасности за рулем постоянно находился водитель, который брал на себя управление на наиболее сложных участках дороги и при движении по городу.

Ранее сообщалось, что Госсовет Татарстана разработает законопроект, касающийся беспилотных транспортных средств.