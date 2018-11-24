Правнучка Толстого проведет лекцию в НКЦ «Казань»
Журналист Фекла Толстая 27 ноября в Национальном культурном центре «Казань» проведет лекцию в рамках проекта «Толстовские чтения».
Темой ее выступления станет «Толстой в цифровую эпоху», передает пресс-служба мэрии Казани.
Толстая является праправнучкой Льва Толстого по линии его второго сына Ильи Львовича.
Ранее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова сообщила, что музейная экспозиция, находящаяся в НКЦ «Казань», будет перевезена в музей Казанского кремля, где вскоре появятся новые музейные площади.ОбществоКультура Татарстан
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