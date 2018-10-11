Музейная экспозиция НКЦ «Казань» переедет в Кремль

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на встрече с журналистами в Центре современной культуры «Смена» сообщила, что музейная экспозиция, находящаяся в НКЦ «Казань», будет перевезена в музей Казанского кремля, где вскоре появятся новые музейные площади — в ранее не использовавшихся в этих целях зданиях присутствий.

По словам Аюповой, предметы, которые являются частью экспозиции НКЦ, но связаны с именами известных исторических личностей, могут быть переданы во временное пользование «профильным» казанским музеям, например, вещи Федора Шаляпина предполагается выставлять в музее Горького и Шаляпина. Подробнее о планах развития национальной культуры читайте в материале «Реального времени».