Новости общества

19:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Музейная экспозиция НКЦ «Казань» переедет в Кремль

18:16, 11.10.2018
Музейная экспозиция НКЦ «Казань» переедет в Кремль
Фото: tatar-inform.ru

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на встрече с журналистами в Центре современной культуры «Смена» сообщила, что музейная экспозиция, находящаяся в НКЦ «Казань», будет перевезена в музей Казанского кремля, где вскоре появятся новые музейные площади — в ранее не использовавшихся в этих целях зданиях присутствий.

По словам Аюповой, предметы, которые являются частью экспозиции НКЦ, но связаны с именами известных исторических личностей, могут быть переданы во временное пользование «профильным» казанским музеям, например, вещи Федора Шаляпина предполагается выставлять в музее Горького и Шаляпина. Подробнее о планах развития национальной культуры читайте в материале «Реального времени».

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты