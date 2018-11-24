Сегодня в Татарстане местами ожидается снег и до -8

В субботу, 24 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами снег, метель. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Ветер западный сильный, днем местами порывы до 15-19 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -3 до -8 градусов. В Казани днем ожидается от -3°С до -5°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -5°С до -8°С.